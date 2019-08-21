Фрегат «Адмирал Макаров» отработал уничтожение воздушных и морских целей
|15:45 10.09.2019
|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота оккупантов «Адмирал Макаров» в рамках учения провел в море тренировки по поражению воздушных и морских целей.
Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.
«В ходе учений моряки провели подготовительные и зачетные артиллерийские стрельбы по надводной цели, а также выполнили электронные пуски зенитными ракетами по воздушной цели и высокоточным оружием по морской цели, имитирующей надводный корабль условного противника», – говорится в сообщении.
Экипаж корабля совместно с подводниками и летчиками морской авиации выполнил комплекс мероприятий по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению субмарины условного противника. Также экипаж вертолета Ка-27ПС выполнил 26 взлетов и посадок на палубу корабля, как при стоянке, так на ходу.
Кроме того, при возвращении в пункт постоянного базирования экипаж отработал действия по обороне и защите корабля на переходе морем. Учения в Черном море проходили в соответствии с планом боевой подготовки.
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