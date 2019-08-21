Экипаж старейшего судна-спасателя подводных лодок Черноморского флота страны-агрессора «Коммуна» приступил к выполнению задач в морских полигонах Черного моря.

Об этом сегодня сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ, пишет Крыминформ.

«В рамках проводимых мероприятий судно-спасатель «Коммуна» вышло в море в один из полигонов боевой подготовки, где в течение нескольких дней судно, адаптированное под базирование обитаемых спасательных аппаратов, отработает практическое взаимодействие с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28», – рассказали в отделе информобеспечения.

В свою очередь расчет АС-28 выполнит погружения на глубины от 10 до 40 метров, в ходе которых осуществит проверку связи из подводного положения, а также алгоритм покладки и всплытия с грунта. «Для совершенствования практических навыков спасателей на глубине порядка 40 метров на грунте закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Специалисты «Коммуны» обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней», – добавили в отделе.

К проводимым учебным мероприятиям привлечены также специализированные водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота оккупантов.

«Коммуна» – морское судно, спасатель подводных лодок, по конструкции – катамаран. В настоящее время это единственное действующее судно ВМФ России, доставшееся ему от Императорского флота, и старейшее в мире судно, находящееся в эксплуатации.