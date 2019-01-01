Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев встревожен сообщениями о задержании "активных сторонников дружественных отношений с Россией".

Косачев заявил о готовности защищать их, в том числе по общественно-политической линии, пишет ТАСС.

"Крайне тревожные новости приходят из Болгарии. Серия задержаний, допросы и обвинения в "шпионаже" в адрес группы активных сторонников дружественных отношений с Россией. Отлично знаю многих из этих людей", - написал Косачев на своей странице в Facebook во вторник.

Он добавил, что вместе с ними парламентарии сделали много по общественной линии, в том числе в рамках Ливадийского форума, который Совет Федерации ежегодно проводит в Крыму. "Будем разбираться и будем решительно защищать. По всем линиям - дипломатической, общественно-политической и, если будет уместно, юридической", - подчеркнул сенатор.

Он также заявил о намерении потребовать исчерпывающих оценок происходящего от международных правозащитников, "пестующих тему узников совести, и от союзнических для Болгарии НАТО и Евросоюза".

В понедельник, 9 сентября, полиция Болгарии задержала секретаря болгарского Национального движения "Русофилы", бывшего главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова по подозрению в шпионаже. Об этом сообщил в интервью Болгарскому национальному телевидению министр внутренних дел страны Младен Маринов. Газета "Дума" информирует, что в доме задержанного проведен обыск, во время которого были изъяты компьютер и документы. В постановлении на обыск было указано, что он проводится в связи с уголовным делом, возбужденном 3 июля по статье 105 уголовного кодекса, то есть за шпионаж в пользу иностранного государства или иностранной организации, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 15 лет.