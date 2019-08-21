Российская Федерация публично представит свою позицию в Европейском суде по правам человека по вопросу приемлемости поданной в 2014 году межгосударственной жалобы "Украина против России".

Обстоятельства жалобы касаются событий, произошедших в Крыму до его аннексии Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службауМинистерства юстиции РФ.

"Позицию Российской Федерации представит уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека - заместитель министра юстиции России Михаил Гальперин", - говорится в сообщении Минюста. Публичные слушания состоятся в среду, 11 сентября, в Большой палате ЕСПЧ. "Наряду с представителями Минюста России в состав российской делегации вошли сотрудники Министерства обороны и Следственного комитета РФ. В устных слушаниях Россию также будут представлять британский барристер и королевский советник Майкл Суэйнстон, юристы адвокатского бюро "Иванян и партнеры", - добавили в Минюсте.

В соответствии с установленным регламентом каждая сторона будет иметь в своем распоряжении 45 минут для изложения своей позиции по делу и 20 минут для ответов на дополнительные вопросы судей Большой палаты ЕСПЧ.

Процедура слушаний не предполагает вынесения какого-либо судебного решения непосредственно сразу после ее завершения, пояснили в Минюсте.