Термінал Neptune перевалив у тестовому режимі понад 1,8 млн тонн зерна

14:45 10.09.2019   Украина

Зерновий термінал Neptune у морському порту «Південний» з початку роботи в тестовому режимі влітку 2018 року обробив понад 1,8 млн тонн зернових. 

Про це повідомила прес-служба компанії MV Cargo, яка здійснювала будівництво терміналу, пишуть Порти України.

Офіційне відкриття зернового терміналу відбулося минулої п'ятниці. Як уточнила прес-служба MV Cargo, назва терміналу була вибрана на конкурсі з декількох сотень варіантів. На офіційній церемонії відкриття були присутні творці проекту: керівники глобального сировинного трейдера Cargill і компанії MV Cargo.

«Занадто великий був проект. Ставало зрозуміло, що в цій країні такий проект по зубах тільки нам і Cargill. Відтоді минуло п'ять років (...) Через тисячу днів і $150 млн ми створили термінал мрії. Ось він стоїть через дорогу, переливається на сонці», — зазначив співвласник MV Cargo Андрій Ставніцер в ході церемонії відкриття.

Як зазначив директор із розвитку бізнесу MV Cargo Філіп Грушко, новий термінал є найшвидшим експортним зерновим терміналом в Україні. «Глибоководний, потужності одноразового зберігання, інфраструктура найбільшого морського порту «Південний» дозволяють нам завантажувати судна менше ніж за добу. Таким чином, ми можемо надавати найефективніший і найбільш швидкий сервіс нашим клієнтам, які обслуговують далекі азіатські ринки, і допомагати нашим фермерам бути більш конкурентними», — зазначив Грушко.

Частиною офіційної церемонії відкриття стала постановка до причалу терміналу першого судна — балкера Star Eracle.

MV Cargo розпочала будівництво зернового терміналу в порту «Південний» у березні 2016 року. Річна проектна потужність терміналу — 5 млн тонн. У складі комплексу — 14 силосів ємністю по 15 тис. тонн і склад підлогового зберігання зерна ємністю 80 тис. тонн. Термінал оснащений власною залізничною і автомобільною інфраструктурою. Станція розвантаження автомобілів здатна пропускати 790 автомобілів на добу, станція розвантаження вагонів — 256 вагонів на добу.

Загальна заявлена вартість будівництва терміналу склала $150 млн. Європейський банк реконструкції і розвитку та International Finance Corporation надали на реалізацію проекту кредити по $37 млн. Таким чином, загальний пул кредитного фінансування проекту склав $74 млн.

За даними MV Cargo, робота терміналу забезпечить державі не менше 600 млн грн відрахувань до бюджетів та порядку $ 8 млн портових зборів щорічно.

У серпні 2015 року Cargill, MV Cargo і ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) підписали тристоронній меморандум про наміри реалізувати інвестиційний проект з будівництва зернового терміналу в порту «Южний». Згідно з проектом, MV Cargo здійснить будівництво наземного термінального комплексу, АМПУ забезпечить створення судноплавної операційної акваторії причалу №25 і судноплавного підхідного каналу до причалу №25. У меморандумі зафіксовано намір Cargill придбати 51% терміналу.



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