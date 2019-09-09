Официальное открытие зернового терминала корейской Posco International и украинской Orexim Group в Николаевском морском порту намечено на 24 сентября 2019 года.

Об этом Центру транспортных стратегий стало известно из информации, предоставленной компанией Orexim.

Изначально запуск терминала в эксплуатацию был анонсирован на середину июля, но позже сроки были несколько смещены.

Терминал мощностью единовременного хранения более 140 тыс. тонн расположен в трехстах метрах от левого берега реки Южный Буг. В непосредственной близости от него расположены причальные стенки (погрузочно-разгрузочный терминал) Николаевского морского торгового порта. Зерно с хранилищ терминала будет подаваться на суда по специальной галерее.

В феврале 2019года Posco International (бывшая Posco Daewoo) приобрела долю в 75% зернового терминала в Николаевском порту, принадлежащего группе Orexim.

Сообщалось, что Posco планирует в дальнейшем комплексно развивать свою зерновую логистику. В частности, корейская компания не исключает вариант создания собственного вагонного парка в Украине.