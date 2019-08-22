В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400

14:00 10.09.2019   Турция

В рамках второго этапа выполнения контракта два транспортных самолета в понедельник доставили в Турцию очередную партию компонентов российской зенитной ракетной системы С-400.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По имеющимся данным, в четверг на авиабазе Мюртед под Анкарой совершили посадку два тяжелый транспортных самолета Ан-124 "Руслан" (с бортовыми номерами RA-82014 и RA-82038).
       
Второй этап поставок системы С-400 в Турцию начался 27 августа. С этого момента на авиабазу Мюртед транспортные самолеты совершили уже 16 рейсов.
       
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что второй этап поставок Россией зенитных ракетных систем С-400 закончится в конце сентября, а подготовка персонала по обслуживанию ЗРС продолжается. По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС РФ в Гатчине под Санкт-Петербургом.
       
Отвечая на вопрос издания глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что в рамках второго этапа поставок систем С-400 несколько десятков российских самолетов выполнят полеты в Турцию.
     
"Несколько десятков рейсов, вы представляете, сколько это оборудования", - сказал он в среду журналистам на авиасалоне МАКС. По словам Шугаева, прежде всего, будет задействована авиация Минобороны РФ.
      
В пресс-службе ФСВТС "Интерфаксу" также сообщили, что второй этап поставок Турции систем С-400 завершится в сентябре. "Контракт на поставку ЗРС С-400 "Триумф" в Турцию выполняется строго по графику. В августе-сентябре этого года планируем поставить вторую партию из состава системы", - заявили в пресс-службе.
       
27 июля турецкие военные сообщили, что первый этап поставок из РФ С-400 завершен. В рамках поставок из России российские транспортные самолеты совершили 30 рейсов, доставляя компоненты С-400.
      
3 сентября начальник управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что поставляемые Россией в Турцию ЗРС С-400 будут готовы к эксплуатации до конца 2019 года, однако в полной мере их возможности можно будет начать использовать к июню 2020 года. Он пояснил, что именно к июню завершится подготовка турецких военных, которым предстоит обслуживать С-400. Ранее власти Турции заявляли, что Анкара намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года.



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