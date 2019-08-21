Россия и Сербия завершили совместные военные учения с участием более 1 тысячи военнослужащих на полигоне в Ленинградской области.

Об этом сообщает группа Информационное сопротивление со ссылкой на Defense 360 Europe.

В учениях приняли участие 200 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, самоходные артиллерийские орудия, истребители Су-35С, вертолеты Ми-8 и Ка-52 и беспилотники.

Командующий учениями генерал-майор Владислав Ершов высоко оценил уровень подготовки российских и сербских военнослужащих.



Учения проходили на Кирилловском полигоне в Ленинградской области. Войска отрабатывали задачи общего командного центра по вопросам разведки, маневренной обороне и уничтожению вероятного противника.

Как сообщалось ранее, Сербия собирается подписать соглашение о свободной торговле с ЕАЭС, которое может помешать усилиям балканской страны по вступлению в Евросоюз.

После чего в Евросоюзе напомнили о том, что Сербия должна разорвать соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом во главе с Россией, когда она присоединится к ЕС.