Станом на 7 вересня в окупованому Росією Криму за політичними або релігійними мотивами незаконно позбавлені волі 86 осіб.

За повідомленням правозахисників, із 86 осіб, незаконно позбавлених волі у рамках політичного вмотивованого та/або релігійного переслідування, 34 - отримали вироки. Деяких етапували в колонії Криму та РФ. Інші наразі перебувають в ізоляторах, повідомляє Кримська правозахисна група.

Серед ув’язнених дев’ять груп затриманих у "справі кримських мусульман" ( справа Хізб ут-Тахрір). Також один ув’язнений проходить у "справі групи Сенцова", двоє переслідуються за участь в "Майдані", 11 - у "справі українських диверсантів".

Раніше уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова сказала, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму 110 громадян України.

У Службі безпеки України заявляли, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.

Нагадаємо, 7 вересня в Україну в рамках обміну повернулися 35 осіб, серед яких - 24 полонені моряки та політв'язні Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клих, Гриб, Євген та Артур Панови, Бекіров та Сизонович.

Україна у свою чергу також видала Росії 35 осіб.