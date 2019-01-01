Южная Осетия закрывает "границу" с Грузией на неопределенный срок
|12:45 10.09.2019
|Южная Осетия
Работа пунктов пропуска на границе территории непризнанной Осетии с Грузией приостановлена.
Об этом сообщил в понедельник, 9 сентября, "Комитет госбезопасности Южной Осетии", пишет Интерфакс.
"В целях обеспеячения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) "Раздахан" и "Синагур", - говорится в заявлении "КГБ" непризнанной республики.
В заявлении сказано, что данное решение принято в связи "с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков госграницы и вытекающим отсюда осложнением оперативной обстановки в приграничной зоне".
Работу пунктов пропуска планируется возобновить "после нормализации обстановки".
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