Долги по заработной плате погашены на госпредприятии «Севастопольский морской порт».

Об этом сообщает пресс-служба городской "транспортной прокуратуры", пишет Новый Севастополь.

«ГУП ГС «Севастопольский морской порт» в 2019 году погашена задолженность по заработной плате перед 787 работниками», – сообщает надзорное ведомство.

Прокуратура отмечает, что были направлены 23 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании с госпредприятия в пользу обратившихся в прокуратуру работников начисленной, но не выплаченной заработной платы. Общий объём средств – более 380 тысяч рублей. Судебные приказы о взыскании задолженности выданы, долги погашены.

Ранее и.о. "губернатора, оккупированного Севастополя Михаил Развожаев поручил вернуть на работу сокращённых «Севморпортом» сотрудников.

22 августа правительство города приняло решение о выделении госпредприятию субсидии в сумме 54 млн рублей, в том числе, для погашения задолженностей.