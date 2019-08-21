Громадянам України з урахуванням міжнародного становища варто утриматися від відвідування території Росії і окупованого Кремлем Криму.

Про це заявив російський адвокат Микола Полозов 9 вересня в ефірі Радіо НВ, пише ZN,UA.

"Багато українських громадян ведуть себе досить безпечно. Ніби немає ніякої окупації, війни. Багато з них до цих пір їздять відпочивати до Криму, багато їздять безпосередньо у Росію. І гарантії, що когось з них не схоплять і не призначать терористом або диверсантом, або кимось ще, ніхто не дає", – зазначив адвокат, додавши, що ризики таких подорожей повинні роз'яснювати ЗМІ і держава.

Вранці, 9 вересня, в прикордонному управлінні російської ФСБ в анексованому Росією Криму повідомили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонською областю двох осіб.

Згідно з інформацією відомства окупантів, один із затриманих є жителем Хмельницької області, ще один затриманий – кримчанин. У ФСБ заявляють, що обидва українці нібито перебувають у "федеральному розшуку".