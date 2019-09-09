Ледокол-ветеран "Капитан Белоусов" готовится встать на плановый ремонт на АСРЗ.

Азовский судоремонтный завод до конца ноября отремонтирует единственный украинский ледокол "Капитан Белоусов", сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на Мариупольский филиал ГП "Администрация морских портов Украины".

В плане ремонтных работ дефектация корпуса судна и последующий ремонт внешней обшивки, механизмов систем жизнеобеспечения судна, электроустановок и радионавигационного оборудования.

Стоимость ремонта составляет 3,5 миллиона гривен.

В ближайшее время ледокол установят на кильблоки и ремонтные работы начнутся. Завершить ремонт и подготовить судно к швартовым испытаниям планируют в ноябре.

"Во время зимней навигации ледокол "Капитан Белоусов" обеспечивает проход караванов судов по каналу Угольной гавани и Азовского моря. Функционирование и эффективность работы украинских морских портов Азова зимой в значительной степени зависят от своевременного выполнения ремонтных работ", - отметил глава Администрации Мариупольского морского порта Игорь Барский.

15 декабря 2018 года ледоколу исполнилось 65 лет. "Капитан Белоусов" был создан на хельсинской судоверфи "Вяртсила". Ледокол был введен в эксплуатацию и включен в состав Мурманского Арктического пароходства в 1954 году. В ноябре 1973 года, судно было передано в Азовское морское пароходство, а в 1994 году - Мариупольскому торговому порту.

В 2009-м за средства порта была осуществлена реновация ледокола, установлены 6 дизель-генераторов фирмы Caterpillar.

Как сообщалось, 4 сентября АСЗР выпустил из ремонта сразу два судна Мариупольского морского порта.

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