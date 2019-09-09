Российские угольные компании потеряли интерес к порту Тамань

12:30 10.09.2019   Россия

Российские угольные компании потеряли интерес к проекту строительства сухогрузного района морского порта Тамань, "Металлоинвест" может стать основным инвестором.

Ключевым инвестором реализации сухогрузного района российского морского порта Тамань может стать "Металлоинвест" на фоне сокращения масштабов проекта и потери интереса к нему российскими угольными компаниями.

Об этом сообщает Центр транспортных стратегий со ссылкой на газету "Коммерсант".

Министр транспорта России Евгений Дитрих признал, что угольные компании теряют интерес к реализации проекта из-за снижения объемов экспорта и падения цен.

Так, угольные компании "Кузбассразрезуголь" и СУЭК "взяли паузу" и не торопятся подписывать схему участия в строительстве.

"Коллеги в сегодняшних условиях не видят возможность продавать уголь на Запад по той цене, по которой проект мог бы дать возможность окупить инвестиции", - сказал Дитрих.

Ранее в РФ предполагали, что в проекте реализации сухогрузного района будут участвовать ФГУП "Росморпорт" и четыре стратегических инвестора: "Кузбассразрезуголь" СУЭК и "Металлоинвест" с долями в 22,5%, еще 10% должно быть у ОАО РЖД.

"Вчера я имел возможность с совладельцем "Кузбассразрезугля" Андреем Бокаревым пообсуждать эту тему. Он подтвердил, что сегодня интерес к этому проекту уже не такой, каким он был, условно, год назад", - сказал российский министр.

При этом Дитрих отметил, что "Металлоинвест" сохраняет интерес к проекту и рассматривает возможность стать якорным инвестором строительства.

"У них, собственно говоря, конъюнктура сейчас на высоте, и они всерьез обсуждают вопрос о том, чтобы стать якорным инвестором в этом порту… "Металлоинвест" сам достаточно мощный, чтобы проинвестировать теоретически основную часть мероприятий с учетом, повторю, снижения определенного масштаба по этому порту", - сказал министр транспорта РФ.

"Это потребует изменений, в том числе и в проектные решения, которые мы закладывали и просили от "РМП-Тамань", соответственно, доработать и переработать. Нам нужно действовать достаточно быстро, с учетом того что мощности порта были учтены в комплексном плане модернизации транспортной инфраструктуры, в федеральном проекте "Морские порты", - добавил он.

Сообщается, что российский "Металлоинвест" к середине 2020 года получит новый терминал для перевалки железорудных окатышей и ГБЖ в порту Усть-Луга на Балтийском море.

Потенциальный конкурент украинского порта Южный - российский порт Тамань пока не заключил концессионного соглашения на строительство сухогрузного района. Строительство обсуждается уже несколько лет, рассматривались различные варианты реализации: с участием Новороссийского морского торгового порта, Государственной транспортной лизинговой компании.



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