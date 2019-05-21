Херсонський міськсуд відмовив у передачі судна «MRIYA» в управління АРМА

08:15 10.09.2019   Крым

Херсонський міський суд 9 вересня  ухвалив залишити без задоволення клопотання СБУ в АРК під процесуальним керівництвом прокуратури АРК про передачу арештованого судна «MRIYA» в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Про це повідомляє «ІРС-Херсон».

Як йшлося на засіданні, слідчим було направлено запит капітану судна, який є представником судновласника, з питань передачі судна АРМА у разі накладення арешту на дане судно. На запит капітан судна зазначив, що заперечує проти такої передачі.

«Судно належить до майна, зберігання якого через громіздкість або з інших причин  неможливо без зайвих труднощів. Крім того, розміщення даного судна потребує значних ресурсів. Так, відповідно до відповіді Херсонського торгівельного логістичного управління ДП «Підприємство з забезпечення нафтопродуктами» у розпорядженні вказаного підприємства перебувають два робочі причали, один з яких заблоковано судном «Механік Погодін». Інший використовується підприємством для здійснення господарської діяльності. Зберігання судна «MRIYA»  на єдиному робочому причалі блокує роботу державного підприємства та спричинить збитки державі», – йшлося у залишеному без задоволення клопотанні.

Озвучена на засіданні приблизна оціночна вартість судна –  не менше, ніж 1 млн. 500 тис. грн., тобто не менш ніж 775 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (скорочено – Агентство з розшуку та менеджменту активів або АРМА)  є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноваженим на  формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані у кримінальному провадженні, а також  управління активами, які арештовані у кримінальному провадженні.

На підставі рішення суду,  АРМА здійснює  управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, з метою збереження чи збільшення  їх економічної вартості шляхом передачі активів в управління на підставі договору управління та розпорядження – реалізації відповідних активів з подальшим розміщенням готівкових коштів на рахунках у державних банках до закінчення кримінального провадження.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, у ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію прокуратурою АР Крим спільно з СБУ в АР Крим та Азово-Чорноморським регіональним управлінням ДПСУ проведено обшук на судні “Мрія”. Підставою для обшуків стало те, що дане судно в червні 2015 року незаконно здійснювало захід до закритого порту Севастополь та постачало паливно-мастильні матеріали для підрозділів Чорноморського флоту РФ.

27 серпня прокуратура АРК та ДПСУ офіційно підтвердили доставку заарештованого Апеляційним судом Херсонської області танкера MRIYA в Херсонський морський порт.


Танкер MRIYA у Херсонському морському порту (нафтогавань) Фото: прокуратура АРК



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