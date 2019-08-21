10 октября 2019 года на Севастопольском морском заводе им. Орджоникидзе состоится спуск на воду понтона плавкрана ПК-400 "Севастополь".

Об этом сообщает FlotProm.



Напомним, первый за 12 лет плавучий кран ПК-400 "Севастополь" был заложен на Севморзаводе 24 ноября 2017 года. Его грузоподъемность составляет 400 т. Разработчиком проекта является ЦКБ "Коралл.



В настоящее время ведется подготовка к спуску на воду и оформление необходимых документов.

Строительство ведется по заказу "Адмиралтейских верфей".