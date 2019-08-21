Севморзавод готовится к спуску на воду понтона для плавкрана ПК-400
|11:30 10.09.2019
|Севастополь
10 октября 2019 года на Севастопольском морском заводе им. Орджоникидзе состоится спуск на воду понтона плавкрана ПК-400 "Севастополь".
Об этом сообщает FlotProm.
Напомним, первый за 12 лет плавучий кран ПК-400 "Севастополь" был заложен на Севморзаводе 24 ноября 2017 года. Его грузоподъемность составляет 400 т. Разработчиком проекта является ЦКБ "Коралл.
В настоящее время ведется подготовка к спуску на воду и оформление необходимых документов.
Строительство ведется по заказу "Адмиралтейских верфей".
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