Гвардейский ракетный крейсер "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант", планируют вывести в море в декабре 2019 года, после завершения очередного этапа ремонта главной энергоустановки.

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два информированных отраслевых источника.

Корабль проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе.

На данный момент отремонтированы четыре газотурбогенераторы и два редуктора, проведен ремонт ГЭУ, в том числе топливной аппаратуры и газоходов маршевых газотурбинных двигателей.

В пресс-службе Черноморского флота рассказали изданию, что все ремонтно-восстановительные мероприятия идут по плану. Срок выхода корабля в море не назвали. Представитель ВМФ отметил, что экипаж корабля продолжает боевую подготовку в соответствии с планом. Специалисты завода восстанавливают техническую готовность корабля вместе с экипажем, в частности БЧ-5 (все три дивизиона). Источник в отрасли сообщил корреспонденту издания, что выход в море планируется на рубеже 2019–2020 годов.

В октябре 2018 года журналисты Mil.Press FlotProm выяснили, что 13-й СРЗ начал работы по восстановлению походной готовности "Москвы". Ремонт планировали завершить в срок от шести до восьми месяцев.

5 июня корабль вышел в море впервые с конца 2016 года для проведения ходовых испытаний главной энергетической установки.

Как сообщил в январе 2019 года Mil.Press FlotProm отраслевой источник, знакомый с ситуацией, решение по модернизации флагмана Черноморского флота отложили до 2020-х годов. Северное ПКБ пока не получило финансирование на создание техпроекта работ. Модернизацию проведут на северодвинской "Звездочке".

"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали. Сейчас на корабле служат около 40 москвичей и жителей Московской области.

Водоизмещение "Атлантов" – 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Его последняя боевая служба завершилась в январе 2016 года.