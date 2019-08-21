Источники: Крейсер "Москва" выйдет в море до конца 2019 года

10:45 10.09.2019   Крым

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант", планируют вывести в море в декабре 2019 года, после завершения очередного этапа ремонта главной энергоустановки. 

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два информированных отраслевых источника.

Корабль проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе. 

На данный момент отремонтированы четыре газотурбогенераторы и два редуктора, проведен ремонт ГЭУ, в том числе топливной аппаратуры и газоходов маршевых газотурбинных двигателей.

В пресс-службе Черноморского флота рассказали изданию, что все ремонтно-восстановительные мероприятия идут по плану. Срок выхода корабля в море не назвали. Представитель ВМФ отметил, что экипаж корабля продолжает боевую подготовку в соответствии с планом. Специалисты завода восстанавливают техническую готовность корабля вместе с экипажем, в частности БЧ-5 (все три дивизиона). Источник в отрасли сообщил корреспонденту издания, что выход в море планируется на рубеже 2019–2020 годов.

В октябре 2018 года журналисты Mil.Press FlotProm выяснили, что 13-й СРЗ начал работы по восстановлению походной готовности "Москвы". Ремонт планировали завершить в срок от шести до восьми месяцев. 

5 июня корабль вышел в море впервые с конца 2016 года для проведения ходовых испытаний главной энергетической установки. 

Как сообщил в январе 2019 года Mil.Press FlotProm отраслевой источник, знакомый с ситуацией, решение по модернизации флагмана Черноморского флота отложили до 2020-х годов. Северное ПКБ пока не получило финансирование на создание техпроекта работ. Модернизацию проведут на северодвинской "Звездочке". 

"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали. Сейчас на корабле служат около 40 москвичей и жителей Московской области. 

Водоизмещение "Атлантов" – 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами. 

Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Его последняя боевая служба завершилась в январе 2016 года. 



Ще на цю тему:

09:40 06.09.2019
Новейший морской тральщик ЧФ ждут в оккупированном Севастополе 7 сентября
08:30 06.09.2019
Розвідка: РФ відпрацює вторгнення в Україну з Криму
16:01 05.09.2019
Міноборони фіксує значну активізацію літаків-розвідників РФ біля кордону
21:00 04.09.2019
В Крыму два военнослужащих ЧФ получили срок за работу на наркоторговца
18:30 04.09.2019
У Криму окупанти відкрили ще п'ять справ за ухилення від служби в армії РФ
11:00 04.09.2019
Спасательный буксир ЧФ прошел Суэцкий канал и возвращается в Севастополь / Фото
10:40 04.09.2019
На Черноморском флоте начался сбор с выпускниками военных вузов 2019 года
19:30 02.09.2019
Севастопольский госуниверситет будет готовить членов экипажей морских судов
18:20 02.09.2019
270 школярів з Криму провели літо в мілітаризованому таборі Юнармії
17:00 02.09.2019
РФ засудила 59 мешканців Криму за відмову проходити строкову службу
15:40 02.09.2019
Вышедший из оккупированного Крыма Военно-морской лицей начал новый учебный год / Фото
15:20 02.09.2019
ЮВО: Расчеты «Панцирей» в Крыму отработали уничтожение крылатых ракет
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
22:00 10.09.2019
ЮВО: Артподразделения российской военной базы в Армении учились уничтожать тактический десант условного противника в горах
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
Всі новини країни
Болгария Болгария
21:00 10.09.2019
Болгарія: звинувачений у шпигунстві надав секретні дані організаціям з РФ
15:30 10.09.2019
Москва будет защищать задержанных в Болгарии за шпионаж в пользу России
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
Всі новини країни
Греция Греция
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
11:45 10.09.2019
Прем'єр Греції закликав Ердогана не погрожувати Європі біженцями
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
Всі новини країни
Грузия Грузия
21:50 10.09.2019
ЮВО: На российской базе в Абхазии отрабатывают навыков применения реактивных пехотных огнеметов РПО «Шмель»
16:00 10.09.2019
В октябре запланирован визит Атлантического совета в Грузию
12:45 10.09.2019
Южная Осетия закрывает "границу" с Грузией на неопределенный срок
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
Всі новини країни
Молдова Молдова
18:45 10.09.2019
Молдова участвует в Конференции ООН по борьбе с опустыниванием
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 10.09.2019
ЮВО: Аварийно-спасательная группа Каспийской флотилии ликвидировала условный пожар на корабле
20:00 10.09.2019
В России перелеты в экономклассе с начала года подорожали почти на четверть
19:00 10.09.2019
Суд ЄС скасував допуск "Газпрому" до газопроводу OPAL
17:45 10.09.2019
В России заявили о разработке газотурбинные двигатели для ВМФ вместо украинских / Фото
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
21:20 10.09.2019
Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Александрию
16:30 10.09.2019
Турция представят новинки оборонпрома на выставке в Лондоне
14:00 10.09.2019
В Турцию прибыла новая партия компонентов российской системы С-400
19:45 09.09.2019
Євросоюз відреагував на погрози Ердогана "відкрити двері" для біженців у Європу
Всі новини країни
Украина Украина
21:40 10.09.2019
У серпні адміністративну межу з АР Крим перетнули більше 400 тисяч осіб
21:30 10.09.2019
Звільненому кримськотатарському активісту Бекірову зробили складну операцію
20:45 10.09.2019
С момента аннексии количество избирателей в Крыму выросло на 214 тысяч человек
20:30 10.09.2019
"Миротворец" обнародовал фото россиянина, подозреваемого в похищении Решата Аметова в Крыму / Фото
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд