Київський районний "суд" Сімферополя в окупованому Криму продовжив до 13 листопада тримання під вартою фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (красногвардійська група).

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Кримську солідарність.

"Суд постановив продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова й Ескендера Абдулганієва до 13 листопада 2019 року" - йдеться в повідомленні.

У ході засідання адвокати Еміль Курбедінов, Назім Шеїхмамбетов і Ліля Гемеджи звернули увагу "суду" на те, що стосовно їхніх підзахисних є численні міжнародні резолюції, в яких йдеться про те, що вони не мають міститися в СІЗО і вивозитися за межі Криму.

Навіть більше, захист "звернув увагу на те, що у Абхаїрова, Абдулганієва й Емірусеїнова є іменні резолюції" міжнародних правозахисних організацій.

Адвокати клопотали про те, щоб їхні підзахисні знаходилися поруч з ними, а не в клітці, проте "суд" відхилив клопотання.

За даними адвоката Шеїхмамбетова, всі троє фігурантів цієї справи протягом дня перебували в «суді» і при цьому не були забезпечені сухим пайком, що розцінюється, як тортури.

"Стало відомо, що вони з 7:30 ранку і донині (на 18.00 - Укрінформ) нічого не їли. Адміністрація СІЗО м.Сімферополь не забезпечила їх «сухпайками». Захистом цей факт розцінюється як катування і тортури і порушення ст.3 Європейської конвенції про захист прав і свобод людини. Нами подано клопотання до суду про винесення окремої ухвали, а також подана скарга в прокуратуру за номером гарячої лінії", - говорить представник захисту.

Нагадаєм, Ескендер Абдулганієв, Арсен Абхаїров і Рустем Емірусеїнов були затримані в лютому 2019 року в с. Октябрське Красногвардійського району. Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані після обшуку кримські татари причетні до організації "Хізб ут-Тахрір».

Раніше за відмову співпрацювати зі слідством і небажання визнавати себе винними у тероризмі їх помістили в психіатричну лікарню.