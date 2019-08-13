ЮВО: На Северном Кавказе артиллерию подняли по учебной тревоге

12:00 09.09.2019   Россия

Подразделения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО) на Северном Кавказе подняты по учебной тревоге и совершили марши на штатной военной технике на общевойсковые полигоны для проведения масштабного учения.

Для корректирования огня артиллерийских подразделений будут активно применяться комплексы с беспилотными летательными аппаратами. Это позволит артиллеристам точно определять координаты и характер целей, а также оперативно вносить корректуры для стрельбы по целям, сообщает пресс-служба Минобороны России.

При проведении практической части лагерного сбора офицеры-артиллеристы выполнят ряд задач с боевой стрельбой как с закрытых огневых позиций разной степени сложности, в том числе с применением высокоточных боеприпасов, так и стрельбу прямой наводкой по неподвижным и движущимся целям.

На завершающем этапе подготовки пройдут батарейные и дивизионные учения с боевой стрельбой. На них будет проверена боевая выучка и готовность артиллерийских расчетов к выполнению задач огневого поражения объектов и живой силы условного противника.

В полевых выходах принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано около 150 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М», самоходные 152-мм гаубицы 2С3 «Акация», 2С1 «Гвоздика», «Мста-С» и «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С».



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