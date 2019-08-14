Около 100 единиц современной техники поступили в войска Южного военного округа (ЮВО) в августе текущего года.

В рамках перевооружения войск ЮВО продолжаются поставки в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений и военных баз за рубежом современных танков Т-72Б3, Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. Для соединений ракетных войск и артиллерии ЮВО в течение августа поступило более 10 новейших противотанковых комплексов «Корнет» и «Штурм-С», сообщает пресс-служба Минобороны России.

В общевойсковые объединения, части береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа ЮВО в прошедшем месяце с заводов-изготовителей поступило более 70 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и др. специальной техники.

В корабельных состав Каспийской флотилии в предыдущем месяце вошел противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок», предназначенный для подразделений специального назначения флотилии.

С начала года в войска Южного военного округа поставлено более 600 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), что позволило довести долю современных образцов до 65 %, в том числе в соединениях и воинских частях Сухопутных войск – 79%, в ВКС – 73%, в ВМФ – 43%.

До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей до 70%, а по некоторым образцам до 100%.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тысяч единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.