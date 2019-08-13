На Черноморском флоте страны-агрессора начался лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений из состава армейского корпуса и береговых войск.

Одновременно на нескольких полигонах боевой подготовки, расположенных на Крымском полуострове, с военнослужащими проводятся занятия по действиям артиллерии и ракетных комплексов, управлению артиллерийским и ракетным огнём в ходе современного боя, пишет пресс-служба Минобороны России.

Также отрабатываются практические действия подразделений при высадке воздушного и морского десантов.

В сборе задействовано более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», самоходные артиллерийские установки 2С9 «Нона-С» и миномёты «Сани» и «Поднос».

Кульминацией лагерного сбора станет двустороннее бригадное тактическое учение между отдельной бригадой береговой обороны и отдельной бригадой морской пехоты ЧФ с проведением артиллерийских стрельб и высадкой БТР-82А с морским десантом на плав с больших десантных кораблей.

В лагерном сборе принимают участие порядка тысячи военнослужащих. Продлятся плановые мероприятия боевой подготовки до середины октября.