Военно-морской флот России в 2019 году получит одну атомную подводную лодку, и ещё четыре в 2020 году.

Об этом сообщил журналистам генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко, передает Интерфакс.

"Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом", - сказал он в понедельник, 9 сентября.



Замминистра обороны Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать флоту атомную подлодку спецназначения "Белгород", стратегическую подлодку проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".



Министерство обороны РФ дополнительно запланировало поставить флоту две атомные подводные лодки проекта 885М и два атомных ракетоносца 955А, добавил Криворучко.



"В рамках Форума "Армия-2019" мы подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух "Ясеней-М" и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишем контракт еще на два "Борея-А", - сказал он.



Подлодка "Белгород" построена на производственном объединении "Севмаш" в Северодвинске. Как ожидается, "Белгород" станет носителем нового российского оружия - беспилотных ударных подводных систем "Посейдон". Многоцелевые подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Головным кораблем является подлодка "Казань", которая проходит испытания и должна быть передана флоту до конца 2019 года. Стратегические подводные крейсеры проекта 955/955А "Борей"/"Борей-А" вооружены межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".