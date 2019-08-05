Новейший морской тральщик «Иван Антонов» впервые после вступления в состав Черноморского флота страны-агрессора прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе.

Торжественный ритуал, посвященный прибытию корабля прошел под руководством заместителя командующего Черноморского флота контр-адмирала Сергея Липилина, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Командир судна «Иван Антонов» капитан 3 ранга Сергей Пинютин доложил заместителю командующего флотом об успешном завершении межфлотского перехода и выполнении задач в дальней морской зоне.

Ранее экипаж тральщика представлял новинки отечественного кораблестроения в Главном Военно-морском параде в честь празднования дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Первый серийный морской тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» построен на судостроительном заводе «Средне-Невский судостроительный завод», спущен на воду в 2018 году, принят в состав Черноморского флота в январе 2019 года. Является новым поколением кораблей противоминной обороны, имеет на вооружении современное оборудование, гидроакустические станции телеуправляемые и автономные подводные аппарата для уничтожения различных типов морских мин.