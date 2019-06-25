На Зеленодольском заводе заложат новый "Каракурт"
|09:00 10.09.2019
|Россия
В среду, 11 сентября, на Зеленодольском судостроительном заводе запланирована торжественная церемония закладки малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800 (шифр "Каракурт").
В мероприятии примут участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, представители правительства Татарстана, Объединенной судостроительной корпорации и верфи, сообщает flotprom.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Изначально наименование "Тайфун" присвоили первому серийному МРК проекта 22800, заложенному в 2015 году на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Однако впоследствии корабль переименовали в "Советск", он должен пополнить состав ВМФ до конца этого года.
Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в ЦМКБ "Алмаз". "Каракурты" вооружают модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, зенитными арткомплексами АК-630М и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК".
Водоизмещение МРК – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток.
В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей.
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