На Зеленодольском заводе заложат новый "Каракурт"

09:00 10.09.2019   Россия

В среду, 11 сентября, на Зеленодольском судостроительном заводе запланирована торжественная церемония закладки малого ракетного корабля "Тайфун" проекта 22800 (шифр "Каракурт"). 

В мероприятии примут участие главком ВМФ адмирал Николай Евменов, представители правительства Татарстана, Объединенной судостроительной корпорации и верфи, сообщает flotprom.ru со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Изначально наименование "Тайфун" присвоили первому серийному МРК проекта 22800, заложенному в 2015 году на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Однако впоследствии корабль переименовали в "Советск", он должен пополнить состав ВМФ до конца этого года. 

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработали в ЦМКБ "Алмаз". "Каракурты" вооружают модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, зенитными арткомплексами АК-630М и ударным ракетным комплексом "Калибр-НК". 

Водоизмещение МРК – 800 тонн, длина корпуса – 67 метров, ширина – 11 метров. Скорость – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. 

В общей сложности флот планирует получить до 23 таких кораблей.



Ще на цю тему:

12:40 23.08.2019
Построенный на Зеленодольском СЗ "Грачонок" передали Каспийской флотилии / Фото
11:40 15.08.2019
В России предупреждают о недобросовестных участниках тендеров в военном судостроении / Видео
13:40 13.08.2019
“Импортозамещение” оставило российских подводников без надежды на спасение
14:40 09.08.2019
Российский флот остался без продукции норвежской промышленной группы Glamox
18:30 30.07.2019
На ССЗ 'Вымпел' спущен на воду третий 'Грачонок' для Росгвардии / Фото
16:20 24.07.2019
В КБ "Вымпел" рассказали о перспективных судах вспомогательного флота ВМФ России / Видео
11:30 24.07.2019
У Росії придумали виправдання, чому «Адмірал Кузнєцов» – ущербний авіаносець
08:40 22.07.2019
Гендиректор Зеленодольского завода рассказал о строительстве новых кораблей / Видео
19:57 12.07.2019
В России заложат две новые атомные подлодки
12:38 09.07.2019
МРК "Буян-М" пообещали оснастить российскими двигателями
19:20 25.06.2019
Для ВМФ России создают подлодку П-750Б с газотурбинной энергоустановкой
18:00 25.06.2019
Новая линейка вспомогательных судов для ВМФ ушла в Минобороны
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
18:41 05.09.2019
Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
09:41 09.09.2019
Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри протести
16:40 06.09.2019
Китайская компания построит тоннель в Грузии на международном коридоре "Север-Юг"
16:10 06.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели ряд учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
13:00 06.09.2019
ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ
Всі новини країни
Россия Россия
09:00 10.09.2019
На Зеленодольском заводе заложат новый "Каракурт"
08:00 10.09.2019
Корабли Каспийской флотилии с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау
20:45 09.09.2019
«Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ
16:41 09.09.2019
Посольство РФ в Україні заявило, що американські дипломати поводять себе "безцеремонно та хамовито"
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 09.09.2019
Євросоюз відреагував на погрози Ердогана "відкрити двері" для біженців у Європу
17:41 09.09.2019
Президент Эрдоган выразил недовольство деятельностью частного банковского сектора
10:41 09.09.2019
Ердоган звинуватив Вашингтон у сприянні терористичним організаціям у Сирії
08:41 09.09.2019
Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
09:45 10.09.2019
Прокуратура АР Крим викличе для слідчих дій звільнених Бекірова, Балуха, Панова та моряків
09:30 10.09.2019
В Ялте решили активизировать борьбу с нелегальными хостелами
09:15 10.09.2019
До кінця року ВМС України отримають модернізований Мі-14 / Відео
08:45 10.09.2019
В Крыму начался лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд