Корабли Каспийской флотилии с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау
|08:00 10.09.2019
|Россия
В морской порт Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) в понедельник, 9 сентября, с дружественным неофициальным визитом прибыли российские корабли.
Это малый артиллерийский корабль "Махачкала" и гидрографическое судно "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, сообщил"Интерфакс ".
Как отметили во время встречи представители казахстанской и российской сторон, для обеспечения морской экономической безопасности на Каспии требуется слаженное и тесное взаимодействие между прикаспийскими странами.
"Визиты кораблей осуществляются ежегодно, проводятся и двусторонние учения. С каждым годом мы наращиваем защиту морской экономической деятельности в Каспийском море и в этом плане плотно взаимодействуем с коллегами из соседних стран", - сказал командир минно-трального корабля "Алатау" Адилет Багдабае.
Сообщается, что в ходе встречи, которая продлится три дня, моряки обеих стран обменяются опытом, россияне посетят краеведческий музей и ознакомятся с городом Актау.
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