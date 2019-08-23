В морской порт Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) в понедельник, 9 сентября, с дружественным неофициальным визитом прибыли российские корабли.

Это малый артиллерийский корабль "Махачкала" и гидрографическое судно "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, сообщил"Интерфакс ".



Как отметили во время встречи представители казахстанской и российской сторон, для обеспечения морской экономической безопасности на Каспии требуется слаженное и тесное взаимодействие между прикаспийскими странами.



"Визиты кораблей осуществляются ежегодно, проводятся и двусторонние учения. С каждым годом мы наращиваем защиту морской экономической деятельности в Каспийском море и в этом плане плотно взаимодействуем с коллегами из соседних стран", - сказал командир минно-трального корабля "Алатау" Адилет Багдабае.



Сообщается, что в ходе встречи, которая продлится три дня, моряки обеих стран обменяются опытом, россияне посетят краеведческий музей и ознакомятся с городом Актау.