ПАРЄ заслухає доповідь про становище кримських татар на окупованому півострові
|21:01 09.09.2019
|Крым
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) на осінній сесії обговорить доповідь про ситуацію щодо кримських татар в окупованому Росією Криму.
Це питання включене до порядку денного сесії, яка проходитиме у Страсбурзі з 30 вересня по 4 жовтня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Доповідачем щодо проєкту резолюції, яка розглядатиметься 2 жовтня, виступить швейцарський парламентарій Мануель Торнар.
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