«Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ
|20:45 09.09.2019
|Россия
Російська компанія «Газпром» на тристоронніх переговорах по газу може підтвердити свою пропозицію щодо прямих поставок із знижкою в розмірі 25%.
Про це на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер, передає Главком.
Повідомляється, що на зустрічі з Путіним глава «Газпрому» заявив, що першочерговим питанням будуть поставки російського газу безпосередньо в Україну. При цьому Путін підкреслив необхідність транзитного контракту через українську ГТС.
«У разі укладення прямого договору на постачання газу з «Газпромом», ціна газу для кінцевого споживача на Україні може бути на 25% нижчою поточного рівня», - додав Міллер.
Зазначимо, що Путін провів зустріч з главою «Газпрому» перед тристоронніми газовими переговорами, на якій заявив, що російська сторона повинна платити за користування газотранспортною системою України.
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