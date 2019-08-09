Російська компанія «Газпром» на тристоронніх переговорах по газу може підтвердити свою пропозицію щодо прямих поставок із знижкою в розмірі 25%.

Про це на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявив глава «Газпрому» Олексій Міллер, передає Главком.



Повідомляється, що на зустрічі з Путіним глава «Газпрому» заявив, що першочерговим питанням будуть поставки російського газу безпосередньо в Україну. При цьому Путін підкреслив необхідність транзитного контракту через українську ГТС.



«У разі укладення прямого договору на постачання газу з «Газпромом», ціна газу для кінцевого споживача на Україні може бути на 25% нижчою поточного рівня», - додав Міллер.



Зазначимо, що Путін провів зустріч з главою «Газпрому» перед тристоронніми газовими переговорами, на якій заявив, що російська сторона повинна платити за користування газотранспортною системою України.