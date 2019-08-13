Прокуратура Криму планує викликати для свідчень звільнених з полону українців режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка стосовно справи про їх викрадення весною 2014 року в окупованому Криму .

Про це журналісту УНН повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко.

“Для свідчень в рамках їхнього викрадення весною 2014 року в окупованому Криму в майбутньому, коли вже буде пройдений етап реабілітації, вони пройдуть всі огляди в лікарів, так, звісно плануємо”, — сказала Діденко відповідаючи на питання чи планує прокуратура викликати для свідчень Сенцова та Кольченка.

За її словами, Сенцова та Кольченка необхідно визнати потерпілими в кримінальних провадженнях й далі проводити всі необхідні слідчі дії.

Нагадаємо, для українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка вже організовано тимчасове житло. Питання постійного житла вирішується.