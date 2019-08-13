США в ОБСЄ закликають Москву звільнити решту українських політв’язнів
|20:15 09.09.2019
|Крым
Постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор високо оцінив взаємне звільнення Україною і Росією утримуваних осіб та закликав РФ звільнити решту незаконно утримуваних українців.
Про це йдеться в отриманому кореспондентом Укрінформу пресрелізі.
"Звільнення цих осіб є важливим кроком уперед у напрямку остаточного врегулювання конфлікту на Сході України шляхом переговорів", - заявив глава американської місії.
Він зазначив, що це зниження напруженості "відбувається на тлі недавнього відновлення режиму припинення вогню вздовж лінії зіткнення в зоні конфлікту на Сході України".
Американський представник назвав обмін "реальним досягненням новообраного Президента України Зеленського".
"Місія США при ОБСЄ рішуче закликала Росію звільнити цих ув'язнених. Ми настійно закликаємо Росію припинити свою агресію на Сході України й у Криму та звільнити всіх тих, хто ще залишається в несправедливому ув'язненні", - зазначив Гілмор.
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