Якщо влада Росії побачить для себе політичну вигоду, вона може відпустити в Україну утримуваних кримських татар попри те, що у РФ їх вважають російськими громадянами.

Про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" адвокат Микола Полозов.



"В окупованому Криму й у Росії залишається як мінімум 110 громадян України. Більшість із них – понад 80 осіб – це кримські татари. Їх і далі тримають у тюрмах. Багатьох людей тримають на Донбасі – це кілька сотень осіб. Але на ці території не поширюється ні українська, ні російська юрисдикція, тому це окремий випадок. Проте їм усе одно необхідно надавати допомогу. І якщо потрібно – я готовий юридично допомагати. Але поки таких пропозицій не надходило. Зараз я й далі працюю у справах кримських татар, консультую їхніх адвокатів. До того ж ще не закрито справи моряків. У РФ вони залишаються у статусі обвинувачених. Цього не можна кидати на самоплив. Там маса юридичних і технічних питань, які необхідно розв'язати. Боюся, російська влада мене без роботи не залишить", – підкреслив адвокат.



На його думку, в українському суспільстві приділяють недостатньо уваги проблемі утримуваних у РФ кримських татар.



"Імовірне об'єднання адвокатів кримських татар залежить від позиції влади України. Такий досвід був позитивним у справі українських моряків. Так, кримських татар РФ вважає російськими громадянами. Але те саме було і зі [звільненим політв'язнем Олегом] Сенцовим. І нічого – видали Україні. Якщо йдеться про політичну вигоду, такі дрібниці, як насильно виданий паспорт, для Москви особливого значення не мають. Головне – досягнення політичного рішення Кремля. А російський паспорт – питання вторинне. На жаль, про кримських татар дуже мало говорять. До їхньої проблеми має бути прикуто більше уваги. Але поки вони залишаються за дужками основних питань, які цікавлять українське суспільство. Наскільки мені відомо, переговори тривають. Будемо сподіватися, що вони дадуть позитивний результат", – зазначив Полозов.



27 грудня 2017 року на Донбасі відбувся останній великий обмін утримуваними особами. За даними Генеральної прокуратури, Україна тоді обміняла 233 затриманих на 73 українських заручників.



17 липня 2019 року контактна група в Мінську домовилася про підготовку до взаємного з ОРДЛО звільнення підтверджених утримуваних осіб.



18 липня тодішній представник України в робочій підгрупі з політичних питань тристоронньої групи Роман Безсмертний заявив, що сторони досягли домовленості про обмін 69 українських заручників на 208 затриманих, видання яких вимагають бойовики.



У терористичній організації "ДНР" заявляли про готовність передати Києву 50 заручників.



7 вересня між Україною і РФ відбувся обмін утримуваними особами у форматі "35 на 35". В Україну повернулися 24 військовополонені моряки, а також інші незаконно утримувані Росією українці: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген Панов, Артур Панов, Едем Бекіров і Олексій Сизонович.



Як повідомила "Українська правда", Росії передали, зокрема, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, колишнього перекладача прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, колишнього начальника "бригади протиповітряної оборони ДНР" Володимира Цемаха, якого називають головним свідком у справі про катастрофу літака рейсу МН17, засудженого за участь у терористичній організації росіянина Віктора Агєєва та інших.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що "перший етап" домовленостей між ним і російським лідером Володимиром Путіним виконано.



"Далі ми будемо просуватися до звільнення всіх полонених, а також просуватися до кінця війни на Донбасі", – сказав глава держави.



Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що на території Росії та анексованого Криму залишається понад 110 незаконно утримуваних українців.



За даними СБУ, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей незаконно утримують 227 українців.

