Євросоюз відреагував на погрози Ердогана "відкрити двері" для біженців у Європу

19:45 09.09.2019   Турция

Європейський Союз дотримується положень підписаної з Туреччиною угоди, яка визначає параметри допомоги ЄС для цієї країни з метою влаштування біженців із Сирії та інших країн регіону.

Так речниця Єврокомісії Наташа Берто відповіла на запитання журналістів щодо реакції Єврокомісії на заяви турецької сторони про намір «наводнити» Європу біженцями, якщо ЄС не надасть країні додаткового фінансування для їх утримання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вже забезпечили безпечне переправлення в Європу 23 тисяч сирійських біженців із Туреччини. Крім того, ми вже надали закладам із прийняття біженців у Туреччині 5,6 мільярда євро із загального пакету у 6 мільярдів євро. Це фінансування, яке Євросоюз виділив для утримання біженців у Туреччині... Ми віддані виконанню положень Угоди ЄС-Туреччина, і переконані, що ми зможемо продовжити роботу з нашими турецькими партнерами у дусі доброї волі», - зауважила речник Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, 18 березня 2016 року -була підписана угода між Європейським Союзом та Туреччиною про реадмісію біженців.

В угоді йшлося про надання Туреччині фінансової допомоги у розмірі 6 мільярдів євро, які турецький уряд мав використати на проєкти, спрямовані на сирійських біженців.

Зараз на території Туреччини перебуває близько 4 мільйонів переміщених осіб, з них більше 3,5 мільйона – це біженці із Сирії.



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