Сьогодні, 9 вересня, начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» здійснив обхід у відділеннях і клініках де військові моряки проходять медико-психологічну реабілітацію.

— На даний час військові моряки, які звільнені після утримання у полоні Росією, оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення — здійснюється у повному обсязі, харчування — у відповідності до призначених дієт (дієтичних столів), залежно від характеру їхнього захворювання, — зазначив генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, передає Міністерство оборони України.

Він додав, що на даний час, стан здоров’я українських моряків задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

— Національний військовий-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» переведений на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць, — уточнив генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.