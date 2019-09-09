Українські моряки проходять обстеження у Національному військово-медичному клінічному центрі

19:30 09.09.2019   Украина

Сьогодні, 9 вересня, начальник Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» здійснив обхід у відділеннях і клініках де військові моряки проходять медико-психологічну реабілітацію.

— На даний час військові моряки, які звільнені після утримання у полоні Росією, оглянуті в складі консиліумів лікарів, їм проведено необхідне обстеження, призначено поетапне лікування. Медичне забезпечення — здійснюється у повному обсязі, харчування — у відповідності до призначених дієт (дієтичних столів), залежно від характеру їхнього захворювання, — зазначив генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук, передає Міністерство оборони України.

Він додав, що на даний час, стан здоров’я українських моряків задовільний, але кожному потрібен час на лікування та обстеження. Також військовослужбовцям надають допомогу психологи та військовий капелан.

— Національний військовий-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» переведений на посилений режим роботи, весь особовий склад центру надає кваліфіковану медичну допомогу звільненим морякам, додатково створено резерв ліжко-місць, — уточнив генерал-майор медичної служби Анатолій Казмірчук.



Ще на цю тему:

19:50 06.09.2019
Курсанти-моряки пройшли курс офіцерської підготовки у Великобританії / Фото
14:51 31.08.2019
В Одесі склали присягу курсанти військово-морських вишів. Серед них вперше є дівчата
09:01 30.08.2019
ВМС отримали аварійно-рятувальне судно
17:50 29.08.2019
ВМС отримали аварійно-рятувальне судно / Фото
14:21 22.08.2019
До Дня Незалежності всіх охочих пускатимуть на флагман ВМС "Гетьман Сагайдачний"
18:50 19.08.2019
В Болгарию прибыли украинские курсанты на катерах ВМСУ / Фото
20:00 09.08.2019
У Миколаєві розроблятимуть проект модернізації «Айлендів» / Фото
18:27 06.08.2019
Розпочався похід навчальних катерів ВМС
12:41 02.08.2019
Морська охорона продовжує ремонт малих катерів
15:07 23.07.2019
США передадуть два катери українським прикордонникам
15:00 19.07.2019
Патрульний катер «Слов’янськ» завершив ходові випробування / Фото
09:20 01.07.2019
Морська охорона ДПСУ отримає 20 французьких патрульних катерів / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
18:41 05.09.2019
Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
09:41 09.09.2019
Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри протести
16:40 06.09.2019
Китайская компания построит тоннель в Грузии на международном коридоре "Север-Юг"
16:10 06.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели ряд учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
13:00 06.09.2019
ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ
Всі новини країни
Россия Россия
09:00 10.09.2019
На Зеленодольском заводе заложат новый "Каракурт"
08:00 10.09.2019
Корабли Каспийской флотилии с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау
20:45 09.09.2019
«Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ
16:41 09.09.2019
Посольство РФ в Україні заявило, що американські дипломати поводять себе "безцеремонно та хамовито"
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 09.09.2019
Євросоюз відреагував на погрози Ердогана "відкрити двері" для біженців у Європу
17:41 09.09.2019
Президент Эрдоган выразил недовольство деятельностью частного банковского сектора
10:41 09.09.2019
Ердоган звинуватив Вашингтон у сприянні терористичним організаціям у Сирії
08:41 09.09.2019
Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
09:45 10.09.2019
Прокуратура АР Крим викличе для слідчих дій звільнених Бекірова, Балуха, Панова та моряків
09:30 10.09.2019
В Ялте решили активизировать борьбу с нелегальными хостелами
09:15 10.09.2019
До кінця року ВМС України отримають модернізований Мі-14 / Відео
08:45 10.09.2019
В Крыму начался лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд