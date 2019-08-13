На адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією Кримом затримали двох українців, українські прикордонники перевіряють цю інформацію.

"Ми намагаємося підтвердити цей факт і з'ясувати особистості цих громадян", - сказав спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

При цьому він наголосив, що Держприкордонслужба України не підтримує зв'язок з окупантами.

Раніше видання "Крим.Реаліії" повідомило з посиланням на прикордонне управління російської ФСБ в окупованому Криму про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито "перебувають у федеральному розшуку". За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через пункт пропуску "Джанкой".

Російські прикордонники стверджують, що 40-річного українця "з квітня 2019 року оголошено у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова".

У відомстві також повідомили про затримання в пункті пропуску "Армянськ" при виїзді з півострова кримчанина, який "перебуває у розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди".

Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.