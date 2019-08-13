Українські прикордонники перевіряють інформацію про затримання на адмінмежі з Кримом двох українців
|19:15 09.09.2019
|Крым
На адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією Кримом затримали двох українців, українські прикордонники перевіряють цю інформацію.
"Ми намагаємося підтвердити цей факт і з'ясувати особистості цих громадян", - сказав спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.
При цьому він наголосив, що Держприкордонслужба України не підтримує зв'язок з окупантами.
Раніше видання "Крим.Реаліії" повідомило з посиланням на прикордонне управління російської ФСБ в окупованому Криму про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито "перебувають у федеральному розшуку". За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який слідував на півострів через пункт пропуску "Джанкой".
Російські прикордонники стверджують, що 40-річного українця "з квітня 2019 року оголошено у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова".
У відомстві також повідомили про затримання в пункті пропуску "Армянськ" при виїзді з півострова кримчанина, який "перебуває у розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із завданням значної шкоди".
Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.
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