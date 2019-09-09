Реалізація газового меморандуму між Україною, Польщею та США можлива лише в трьох випадках: якщо між Україною і Польщею буде побудований інтерконнектор, якщо будуть збільшені потужності польського терміналу Świnoujście, і в тому випадку, якщо буде ресурс для поставок.

Про це повідомив директор спецпроектів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев у коментарі для "Апострофа".

Він зазначив, що українська сторона повинна буде гарантувати партнерам закупівлю певних обсягів газу.

"Газ йде туди, де є найкращі пропозиції за ціною, тому не факт, що потрібні обсяги будуть доступні, отже, потрібно підписувати довгострокову угоду про гарантоване відборі певних обсягів газу", - говорить Геннадій Рябцев.

За словами експерта, заявлених 6 мільярдів кубометрів газу не вистачить, щоб повністю перекрити потреби України, проте це стане додатковим козирем в питанні енергобезпеки.

У той же час Рябцев підкреслює, що Україні не слід розраховувати на поставки в рамках угоди, оскільки у Польщі поки немає можливості забезпечити передачу таких обсягів.

Як стало відомо, що новий раунд тристоронніх консультацій Росії, Єврокомісії та України щодо транзиту російського газу через українську ГТС пройде 19 вересня в Брюсселі.