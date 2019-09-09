Засуджений в Криму «український диверсант» Захтей написав Путіну прохання про помилування
|18:45 09.09.2019
|Крым
Засуджений в окупованому Криму у справі «українських диверсантів» Андрій Зайтей написав листа президенту Росії Володимиру Путіну з проханням помилувати його.
Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на його дружину Оксану, передає телеканал ZIK.
За її словами, Захтей зробив це після того, як його не включили в список на обмін між Україною та Росією.
«Про рішення Андрія написати лист із проханням про помилування я дізналася від адвокатів. Лист вже надіслано. Це не просте рішення, Андрій його ухвалив після того, як він дізнався, що його немає в списках на обмін» – розповіла вона.
При цьому дружина Захтея сказала, що і вона, і чоловік дуже раді поверненню 35 українців. За її словами, Андрій Захтей намагається робити все можливе, щоб теж повернутися до рідних.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між РФ і Україною в форматі 35 на 35. В Україну повернулися 35 звільнених в’язнів Кремля. Серед них – Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух та інші.
Ще на цю тему:
Прокуратура Криму планує викликати Сенцова та Кольченка для свідчень
Роману Сущенку заборонено в'їзд в Росію на 20 років — адвокат
ФСБ окупованого Криму заявила про затримання двох українців
В окупованому Криму з 86 політв'язнів вироки ухвалили вже 34
Путин назначил на нового "главу" МВД аннексированного Крыма
Джемілєв та Чубаров зустрілися зі звільненим кримчанином Балухом
Украина усиливает телесигнал на Донбасс и Крым