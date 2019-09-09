Засуджений в окупованому Криму у справі «українських диверсантів» Андрій Зайтей написав листа президенту Росії Володимиру Путіну з проханням помилувати його.

Про це повідомляють Крим.Реалії з посиланням на його дружину Оксану, передає телеканал ZIK.

За її словами, Захтей зробив це після того, як його не включили в список на обмін між Україною та Росією.

«Про рішення Андрія написати лист із проханням про помилування я дізналася від адвокатів. Лист вже надіслано. Це не просте рішення, Андрій його ухвалив після того, як він дізнався, що його немає в списках на обмін» – розповіла вона.

При цьому дружина Захтея сказала, що і вона, і чоловік дуже раді поверненню 35 українців. За її словами, Андрій Захтей намагається робити все можливе, щоб теж повернутися до рідних.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся обмін утримуваними особами між РФ і Україною в форматі 35 на 35. В Україну повернулися 35 звільнених в’язнів Кремля. Серед них – Олег Сенцов, Роман Сущенко, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух та інші.