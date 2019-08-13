Процесуальний статус керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського в кримінальному провадженні, яке розслідують українські органи прокуратури, залишається колишнім - його підозрюють у державній зраді, пояснюють у прокуратурі АР Крим.

"Юридично статус Вишинського у кримінальному провадженні не змінився. Обмін не вплинув на це. Також щодо Вишинського діє і обраний йому раніше запобіжний захід у вигляді особистої поруки", - розповіли агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок у прокуратурі АРК, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому у відомстві зазначили, що прокурори і надалі підтримуватимуть звинувачення в цій справі в суді, проте складно спрогнозувати розгляд з урахуванням всіх обставин і ймовірної відсутності Вишинського на засіданнях.