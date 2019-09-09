Стало відомо, коли відбудеться засідання ЄСПЛ у справі «Україна проти Росії»

18:15 09.09.2019   Украина

Велика палата Європейського суду з прав людини проведе засідання у справі «Україна проти Росії» 11 вересня о 9:15.

Про це йдеться на офіційному сайті ЄСПЛ, передає телеканал ZIK.

Як відомо, перший позов України проти Росії було подано 13 березня 2014 року.

Україна, спираючись на кілька статей Європейської конвенції про права людини, стверджує, що РФ з 27 лютого 2014 року здійснює контроль над анексованим Кримом. Зокрема, заявляє, що з вини Росії на українській території в АР Крим було скоєно вбивства українських мирних жителів, а також військовослужбовців і співробітників правоохоронних органів.

Також Україна посилається на випадки позбавлення волі мирного населення та військовослужбовців. Українська сторона заявляє про підштовхування українських громадян, які проживають у Криму, до незаконного отримання громадянства РФ, а відмова в його отриманні позбавила людей багатьох прав.

Україна заявляє про випадки нападів, викрадень, жорстокого поводження та переслідування журналістів, а також про випадки заборони організації публічних зборів кримських татар.

Раніше Європейський суд вже проводив два слухання в цій справі – 18 квітня і 23 травня 2018 року.

Дата офіційного початку окупації Криму – 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України звільнив Івана Ліщину з посади уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. 



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