Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН і зустрічі з Трампом 23 вересня
|18:01 09.09.2019
|Украина
Президент Володимир Зеленський 23 вересня вирушить з візитом в США, де візьме участь в засіданні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних націй (ООН) і планує провести зустріч з Президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко в ході спільної прес-конференції з міністром закордонних справ Молдови Ніку Попеску, відповідаючи на питання журналістів, передають Українські Новини.
"У США ми їдемо 23 вересня", - сказав він.
У ці дати Зеленський відвідає США для участі в Генасамблеї ООН, де також буде присутній Трамп.
При цьому Пристайко додав, що у Зеленського є письмове запрошення від Трампа відвідати Вашингтон з офіційним візитом.
Міністр пообіцяв, що конкретні узгоджені дати візиту стануть відомі найближчим часом.
Як повідомляли раніше тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявляв, що Зеленський і Трамп можуть зустрітися на полях Генасамблеї ООН, в той час як дата офіційного візиту глави української держави до США поки не узгоджена.
Раніше зустріч Трампа і Зеленського у Польщі не відбулася через ураган "Доріан".
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