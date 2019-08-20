Президент Эрдоган выразил недовольство деятельностью частного банковского сектора
|17:41 09.09.2019
|Турция
Власти Турции в ближайшей перспективе предпримут более решительные и смелые шаги по развитию сферы альтернативного финансирования, что позволит вывести страну на уровень, которого она заслуживает в данной сфере.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в одном из вузов Стамбула, передает Анадолу.
Глава государства выразил недовольство деятельностью частного банковского сектора Турции.
«К сожалению, в последнее время частный банковский сектор страны не оказывает должной поддержки реальному сектору экономики», - сказал Эрдоган.
Президент сообщил также, что Стамбульский финансовый центр начнет свою деятельность не позднее начала 2022 года. Государственные структуры готовы оказать посильную поддержку данному проекту, подчеркнул Эрдоган.
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