Власти Турции в ближайшей перспективе предпримут более решительные и смелые шаги по развитию сферы альтернативного финансирования, что позволит вывести страну на уровень, которого она заслуживает в данной сфере.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник в одном из вузов Стамбула, передает Анадолу.

Глава государства выразил недовольство деятельностью частного банковского сектора Турции.

«К сожалению, в последнее время частный банковский сектор страны не оказывает должной поддержки реальному сектору экономики», - сказал Эрдоган.

Президент сообщил также, что Стамбульский финансовый центр начнет свою деятельность не позднее начала 2022 года. Государственные структуры готовы оказать посильную поддержку данному проекту, подчеркнул Эрдоган.