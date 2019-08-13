У прикордонному управлінні російської ФСБ в окупованому Криму повідомили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох людей, які «перебувають у федеральному розшуку».

Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНІАН.

За інформацією відомства, один із затриманих – житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску «Джанкой». В управлінні стверджують, що 40-річного українця «з квітня 2019 року оголошено у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова».

Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску «Армянськ» на виїзді з півострова кримчанина, який, як зазначається, «перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки зі значною шкодою». Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.