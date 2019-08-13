ФСБ окупованого Криму заявила про затримання двох українців
|15:21 09.09.2019
|Крым
У прикордонному управлінні російської ФСБ в окупованому Криму повідомили про затримання на адмінкордоні півострова з Херсонщиною двох людей, які «перебувають у федеральному розшуку».
Про це повідомляє Крим.Реалії, передає УНІАН.
За інформацією відомства, один із затриманих – житель Хмельницької області, який слідував на півострів через російський пункт пропуску «Джанкой». В управлінні стверджують, що 40-річного українця «з квітня 2019 року оголошено у федеральний розшук за шахрайство у великих розмірах, яке він вчинив на території півострова».
Також у відомстві повідомляють про затримання в російському пункті пропуску «Армянськ» на виїзді з півострова кримчанина, який, як зазначається, «перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки зі значною шкодою». Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.
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