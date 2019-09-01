Понад 3600 військовослужбовців та 600 одиниць техніки: цього тижня в Україні стартують міжнародні навчання Rapid Trident-2019

17:01 09.09.2019   Украина

13 вересня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки розпочнуться двотижневі міжнародні навчання Rapid Trident-2019, у яких візьмуть участь понад 3600 військовослужбовців та 600 одиниць техніки.

Окрім підрозділів України та США, погодження на участь у Rapid Trident-2019 надіслали оборонні відомства Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини,  Молдови, Болгарії, Польщі, Румунії.

Також у цьогорічному Rapid Trident-2019 братимуть участь військовослужбовці багатонаціональної складової ЛИТПОЛУКРБРИГ імені великого гетьмана Костянтина Острозького, пише АрміяInform.

Найбільший військовий контингент буде задіяний від Збройних Сил України.

«Бойове ядро» складатимуть військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід». Ця військова частина була сформована вже під час бойових дій на Донбасі. Всі піхотинці, що плануються до участі у військових маневрах, мають реальний бойовий досвід.

Також участь у Rapid Trident-2019 братимуть підрозділ Національної гвардії України та окремі підрозділи інших силових структур держави.

 Від американської сторони участь у навчаннях Rapid Trident-2019, окрім інших, братиме рота «Дельта». Тож армія США безпосередньо буде задіяна у багатонаціональній навчальній події під керівництвом українського командування.

Відповідно до сценарію, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. За час навчань військовослужбовці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру. Ще одним цікавим аспектом цьогорічного навчання є проведення оцінювання визначених підрозділів Збройних Сил України в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

Навчання, метою якого є відпрацювання спільних дій у складі миротворчих коаліційних сил, триватиме до 28 вересня.

Слід відзначити, що міжнародні військові навчання такого рівня відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру». Більшість навчань цієї серії, починаючи із 1994 року, проходили на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Довідка. Rapid Trident -2019 є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань України (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Управління Державної охорони) та військових підрозділів іноземних держав.

 



Ще на цю тему:

15:01 28.08.2019
Многонациональные учения "Rapid Trident-2019" начнутся 13 сентября во Львовской области
08:21 28.08.2019
В Україну на навчання Rapid Trident приїдуть військові з 14 країн
17:20 30.08.2018
ВСУ 3 сентября начинают крупнейшие в Украине международные военные учения Rapid Trident 2018
20:11 29.01.2018
Началась подготовка к военным учениям Украины и стран НАТО «Репид Трайдент-2018»
10:07 11.09.2017
Молдавские военные принимают участие в учениях Rapid Trident-2017 во Львовской области
17:04 06.09.2017
Правительство Молдовы настаивает на участии в Rapid Trident 2017
14:00 05.09.2017
Президент Молдовы отказался отправлять военных на учения НАТО в Украине
15:28 18.09.2014
Грузия подключилась к учениям Rapid Trident 2014 в Украине
10:07 15.09.2014
В Украине начинаются международные военные учения
08:14 05.09.2014
Грузинские военные отправятся в Украину на учения
16:48 04.09.2014
Британия может принять участие в военных учениях в Украине
08:05 04.09.2014
В учениях в Украине примут участие и грузинские военные
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:20 06.09.2019
Начались совместные учения Азербайджана и Турции
13:41 05.09.2019
Азербайджан примет участие в заседаниях ПАСЕ
12:20 02.09.2019
Азербайджанский газопровод может нивелировать работу российского «Турецкого потока»?
09:20 02.09.2019
Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции
Всі новини країни
Армения Армения
13:41 09.09.2019
В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
20:40 06.09.2019
ЮВО: В Армении российские разведчики учились форсировать горные реки
18:50 06.09.2019
МИД: Ереван готов к налаживанию отношений с Анкарой
18:41 05.09.2019
Армения может заблокировать получение Азербайджаном статуса в ОДКБ
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:20 04.09.2019
Оставить прошлое историкам: Болгария предложила РФ не брать на себя миссию "освободителей Европы"
20:30 21.08.2019
Археологи виявили в Болгарії фрагмент давньоримського військового диплома
09:51 20.08.2019
Навчальний похід ВМС ЗС України: катери прибули до Болгарії
19:00 13.08.2019
Болгария перевела авансом сразу всю сумму за восемь истребителей F-16
Всі новини країни
Греция Греция
18:10 06.09.2019
Греки больше других иностранцев интересовались новинкам российского форума "Армия-2019"
09:51 05.09.2019
На грецькому острові мігранти влаштували бійку, поліція застосувала сльозогінний газ
18:41 03.09.2019
У Греції поблизу Афін мігранти заблокували дорогу
15:41 03.09.2019
Греция: Турция не выполняет соглашение с ЕС по мигрантам
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:41 09.09.2019
Оппозиционер Квициния будет оспаривать итоги выборов президента Абхазии
09:41 09.09.2019
Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри протести
16:40 06.09.2019
Китайская компания построит тоннель в Грузии на международном коридоре "Север-Юг"
16:10 06.09.2019
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели ряд учений
Всі новини країни
Молдова Молдова
15:41 09.09.2019
Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
09:45 09.09.2019
Президент Молдови заявив про можливе зниження ціни на російський газ
20:20 06.09.2019
Голова МЗС Молдови у понеділок відвідає Україну
13:00 06.09.2019
ЄС нагадав Молдові про необхідність прискорення реформ
Всі новини країни
Россия Россия
09:00 10.09.2019
На Зеленодольском заводе заложат новый "Каракурт"
08:00 10.09.2019
Корабли Каспийской флотилии с дружественным визитом прибыли в казахстанский порт Актау
20:45 09.09.2019
«Газпром» підтвердив готовність надати Україні знижку на газ, - ЗМІ
16:41 09.09.2019
Посольство РФ в Україні заявило, що американські дипломати поводять себе "безцеремонно та хамовито"
Всі новини країни
Румыния Румыния
09:21 05.09.2019
Riverine-2019: у Міноборони розповіли деталі військових навчань з Румунією
20:00 04.09.2019
В Румынии спустили на воду второй корвет для ВМС Пакистана / Видео
10:20 04.09.2019
Посол України обговорив пріоритети міждержавних відносин з міністром закордонних справ Румунії
20:21 03.09.2019
Україна та Румунія проводять спільні військові навчання на Дунаї
Всі новини країни
Турция Турция
19:45 09.09.2019
Євросоюз відреагував на погрози Ердогана "відкрити двері" для біженців у Європу
17:41 09.09.2019
Президент Эрдоган выразил недовольство деятельностью частного банковского сектора
10:41 09.09.2019
Ердоган звинуватив Вашингтон у сприянні терористичним організаціям у Сирії
08:41 09.09.2019
Туреччина і США провели перше спільне патрулювання у Сирії
Всі новини країни
Украина Украина
09:45 10.09.2019
Прокуратура АР Крим викличе для слідчих дій звільнених Бекірова, Балуха, Панова та моряків
09:30 10.09.2019
В Ялте решили активизировать борьбу с нелегальными хостелами
09:15 10.09.2019
До кінця року ВМС України отримають модернізований Мі-14 / Відео
08:45 10.09.2019
В Крыму начался лагерный сбор ракетных и артиллерийских подразделений ЧФ
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд