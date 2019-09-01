13 вересня у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки розпочнуться двотижневі міжнародні навчання Rapid Trident-2019, у яких візьмуть участь понад 3600 військовослужбовців та 600 одиниць техніки.

Окрім підрозділів України та США, погодження на участь у Rapid Trident-2019 надіслали оборонні відомства Великої Британії, Канади, Грузії, Литви, Туреччини, Молдови, Болгарії, Польщі, Румунії.

Також у цьогорічному Rapid Trident-2019 братимуть участь військовослужбовці багатонаціональної складової ЛИТПОЛУКРБРИГ імені великого гетьмана Костянтина Острозького, пише АрміяInform.

Найбільший військовий контингент буде задіяний від Збройних Сил України.

«Бойове ядро» складатимуть військовослужбовці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування «Захід». Ця військова частина була сформована вже під час бойових дій на Донбасі. Всі піхотинці, що плануються до участі у військових маневрах, мають реальний бойовий досвід.

Також участь у Rapid Trident-2019 братимуть підрозділ Національної гвардії України та окремі підрозділи інших силових структур держави.

Від американської сторони участь у навчаннях Rapid Trident-2019, окрім інших, братиме рота «Дельта». Тож армія США безпосередньо буде задіяна у багатонаціональній навчальній події під керівництвом українського командування.

Відповідно до сценарію, українські воїни та військові підрозділи країн-партнерів навчатимуться протидіяти збройній агресії в умовах гібридної війни. За час навчань військовослужбовці відпрацюють низку завдань бойового, логістичного та гуманітарного характеру. Ще одним цікавим аспектом цьогорічного навчання є проведення оцінювання визначених підрозділів Збройних Сил України в рамках Програми перевірки та зворотного зв’язку Концепції оперативних можливостей НАТО.

Навчання, метою якого є відпрацювання спільних дій у складі миротворчих коаліційних сил, триватиме до 28 вересня.

Слід відзначити, що міжнародні військові навчання такого рівня відбуваються у рамках програми міжнародного військового співробітництва «Партнерство заради миру». Більшість навчань цієї серії, починаючи із 1994 року, проходили на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки.

Довідка. Rapid Trident -2019 є наймасштабнішим спільним сухопутним навчанням підрозділів Збройних Сил України, інших військових формувань України (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Управління Державної охорони) та військових підрозділів іноземних держав.



