Посольство РФ в Україні звинуватило посольство США у використанні конфронтаційної риторики по відношенню до Росії при висловлюваннях щодо врегулювання конфлікту на Донбасі та інших тем.

Відповідну заяву російського дипломатичного представництва в Україні оприлюднено на його офіційному сайті в понеділок, пише УНН.

“Звернули на себе увагу регулярно тиражовані останнім часом в інтернет-просторі повідомлення посольства США в Києві з закликами і повчальними рекомендаціями на адресу Росії з питань врегулювання конфлікту на Донбасі, виконання Мінських угод і звільнення ув’язнених під вартою осіб, яких без всяких на те підстав називають політв’язнями. У досить безцеремонній і хамовитій манері американська сторона повторює заїжджені і та застарілі вигадки про „російську агресію“, невиконання нею мінських угод, військову присутність на сході України і відповідальність за те, що відбувається в цьому регіоні країни, „незаконну окупацію Криму“ (яку не визнає офіційна Москва — ред.), порушеннях невід’ємних прав його мешканців і інші судження, не відповідають дійсності”, — сказано в повідомленні посольства РФ.

Російські дипломати “підкреслили”, що американські колеги мають право давати свої оцінки подіям, що відбуваються, при цьому підкреслили, що “конфронтаційний тон і наклеювання ярликів — аж ніяк не метод ведення дискусії, який може привести до конструктивного результату і рішень проблем, що стоять на порядку денному”. На думку дипломатів посольства Росії, це створює ризик загострення в переговорному процесі. “Якщо ж американські колеги домагаються нагнітання гостроти в переговорному процесі, то вони, без сумніву, знаходяться на правильному шляху. Втім, вітати ми їх з цим не будемо”, — сказано в заяві.

Російське дипломатичне представництво порадило американським колегам давати свої настанови “тим, хто готовий до них прислухатися і кого б їм слід було направляти на „шлях істинний“ тут, в українській столиці”. “Що стосується російської сторони, то вона в понуканнях та підказках не має потреби, тим більше коли вони формулюються в зневажливому і безапеляційному ключі”, — уклали в посольстві.

Як писав, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні опубліковало заяву про невизнання так званих “виборів” на території окупованої Російською Федерацією АР Крим та про підтримку територіальної цілісності України.