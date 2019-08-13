Українському журналісту Роману Сущенку, який був звільнений напередодні в рамках обміну між Україною та Росією, заборонений в'їзд на територію Російської Федерації на 20 років.

Про це в бліц-інтерв'ю УНН розповів адвокат Сущенка Марк Фейгін.

"Що стосується Романа, йому оголосили, що йому заборонений в'їзд на територію Росії на 20 років. Але я думаю, що це навічно, звичайно", - сказав Фейгін.

За інформацією адвоката, процедури всередині Росії для обміну були визначені в середині серпня.

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7 вересня в аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, які утримувалися в РФ, в рамках обміну Україна і РФ утримуваними особами, серед них був і Роман Сущенко.

35 звільнених з Росії українців проходять медичний огляд і реабілітацію в Феофанії.