Глава МЗС Молдови пояснив, чому затягується екстрадиція судді Чауса
|15:41 09.09.2019
|Молдова
Екстрадиція судді-втікача Миколи Чауса затягується, оскільки в Молдові відбувається реформа судової системи.
Як повідомляє "Європейська правда" про це на пресконференції в Києві заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
"У нас перехідний період від старої судової системи, яка була значно схильна до впливу політиків, до більш незалежної судової системи... Але я запевняю вас, що ми зробимо все можливе, щоб працювати разом з Україною для вирішення цього та інших питань", - сказав Попеску, додавши, що питання екстрадиції обговорювалося під час його попереднього візиту до Києва в липні.
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко додав, що Україна на всіх рівнях - і президента, і уряду - нагадує Молдові про суддю Чауса.
"Якщо нашим молдавським колегам потрібен певний час для реформування і підходу до цього питання, ми почекаємо. Але сподіваємося, що цей момент настане досить швидко", - сказав він.
Як відомо, 9 серпня 2016 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП викрили суддю Чауса в отриманні хабара в розмірі $150 тис. Зазначені кошти були виявлені в двох скляних банках, які суддя особисто закопував у дворі власного дому.
6 вересня Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури України про надання згоди на затримання та арешт судді. Чаус втік з України.
З 11 листопада 2016 року суддя перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.
1 березня 2017 року Чаус здався правоохоронцям у Молдові. Відразу після цього САП заявила про наміри вимагати його видачі Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.
У жовтні 2017-го Чаус подав клопотання про надання політичного притулку, але Молдова його відхилила.
Після цього він подав до суду на президента Молдови Ігоря Додона.
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