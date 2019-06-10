Україна та Молдова опрацьовують питання можливого запровадження безкоштовного роумінгу для громадян з подальшим просуванням такої ідеї в ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Більш практичні питання будуть передані нашим колегам, наприклад, такі питання, як узгодження вільного безкоштовного роумінгу для громадян України і Молдови з виходом на таку ж саму ідею в Європейському Союзі", - зазначив Пристайко.

За його словами, питання роумінгу обговорюватиметься ще з профільними міністрами обох країн.

Крім того, міністр зауважив, що з молдовським колегою говорили про можливість перезапуску міжурядової комісії та інших "робочих органів".

"Нам треба уважно подивитися на певне падіння товарообігу. Тут є робота для наших міністерств економіки, енергетики, транспорту", - додав Пристайко.

Міністр підкреслив, що є між Україною і Молдовою "безліч" проєктів, які стосуються, зокрема, транзиту, використання спільних ресурсів, енергетичних потреб обох країн.