Україна і Молдова домовляються про безкоштовний роумінг — Пристайко
|17:21 09.09.2019
|Украина
Україна та Молдова опрацьовують питання можливого запровадження безкоштовного роумінгу для громадян з подальшим просуванням такої ідеї в ЄС.
Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ніку Попеску, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Більш практичні питання будуть передані нашим колегам, наприклад, такі питання, як узгодження вільного безкоштовного роумінгу для громадян України і Молдови з виходом на таку ж саму ідею в Європейському Союзі", - зазначив Пристайко.
За його словами, питання роумінгу обговорюватиметься ще з профільними міністрами обох країн.
Крім того, міністр зауважив, що з молдовським колегою говорили про можливість перезапуску міжурядової комісії та інших "робочих органів".
"Нам треба уважно подивитися на певне падіння товарообігу. Тут є робота для наших міністерств економіки, енергетики, транспорту", - додав Пристайко.
Міністр підкреслив, що є між Україною і Молдовою "безліч" проєктів, які стосуються, зокрема, транзиту, використання спільних ресурсів, енергетичних потреб обох країн.
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