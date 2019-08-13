В окупованому Криму з 86 політв'язнів вироки ухвалили вже 34
|15:01 09.09.2019
|Крым
В окупованому Криму в рамках незаконних кримінальних переслідувань з політичних та релігійних мотивів у Криму позбавлені волі 86 осіб, 34 з них уже ухвалено вироки.
Про це повідомила Кримська правозахисна група, передає Укрінформ.
"Станом на 7 вересня 2019 року 86 осіб незаконно позбавлені волі в рамках політично мотивованого і/або релігійного переслідування в Криму. З них 34-м ув'язненим уже ухвалено вироки", - йдеться в повідомленні правозахисної організації.
Як зазначається, частину засуджених уже етапували в колонії Криму та РФ. Решта знаходяться у слідчих ізоляторах Криму і РФ.
Повний список ув'язнених доступний на сайті Кримської правозахисної групи за посиланням.
"Справи" політв'язнів правозахисники розподілили по 15 кейсах: "справа кримських мусульман" алуштинська група, "справа кримських мусульман" білогірська група, "справа кримських мусульман" ялтинська група, "справа кримських мусульман" 1 бахчисарайська група, "справа кримських мусульман" 1 сімферопольська група, "справа кримських мусульман" 2 бахчисарайська група, "справа кримських мусульман" 2 сімферопольська група, "справа кримських мусульман" красногвардійська група, "справа кримських мусульман" севастопольська група, "справа "українських диверсантів"", "справа "групи Сенцова", "справа "Джамаат Таблігі, поодинокі кримінальні кейси, переслідування за причетність до "Батальйону ім.Н.Челебіджихана", переслідування учасників "Майдану".
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