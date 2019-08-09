Переговори щодо газу між ЄС, Україною і Росією заплановані на 19 вересня — ЗМІ
|14:41 09.09.2019
|Украина
Тристоронні переговори щодо газу між Європейською комісією, Україною та Росією заплановані на 19 вересня і відбудуться в Брюсселі.
Про це з посиланням на джерело повідомив у Twitter журналіст брюссельської філії видання "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Тристоронні переговори по газу між Європейською комісією, Україною та Росією пройдуть у Брюсселі 19 вересня, відповідно до джерел", - написав журналіст.
Нагадаємо, раніше віцепрезидент Єврокомісії Марош Шевчович заявив, що провів переговори з міністром енергетики Росії Олександром Новаком і домовився з ним провести наступні тристоронні газові переговори в цьому місяці.
"Точна дата буде оголошена найближчим часом, після консультації з українською стороною", - повідомив він тоді в Twitter.
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