Молдова не підтримує “місцеві вибори”, що проходили вчора в окупованих Криму та Севастополі, і підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Молдови у Twitter, передає УНН.

“Молдова не визнає так звані „вибори“ в Криму та Севастополі, які були окуповані Росією. Наша країна підтримує суверенітет та територіальну цілісність України”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначимо, що голова МЗС Молдови Ніку Попеску повідомив, що 9 вересня приїде в Україну. Його запросив голова українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко.

Нагадаємо, у Росії проходив єдиний день голосування. У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через “вибори” в окупованому Криму.

Зазначимо, що ряд країн, таких як Литва, Латвія, Польща, Туреччина та Грузія, підтримали Україну і не визнають “місцеві вибори” в окупованому Росією Криму та Севастополі.