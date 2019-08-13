Молдова приєдналася до країн, які не визнають "вибори" в окупованому Криму
|14:21 09.09.2019
|Крым
Молдова не підтримує “місцеві вибори”, що проходили вчора в окупованих Криму та Севастополі, і підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Молдови у Twitter, передає УНН.
“Молдова не визнає так звані „вибори“ в Криму та Севастополі, які були окуповані Росією. Наша країна підтримує суверенітет та територіальну цілісність України”, — йдеться в повідомленні.
Також зазначимо, що голова МЗС Молдови Ніку Попеску повідомив, що 9 вересня приїде в Україну. Його запросив голова українського зовнішньополітичного відомства Вадим Пристайко.
Нагадаємо, у Росії проходив єдиний день голосування. У свою чергу, МЗС України закликало посилити міжнародний тиск на Росію через “вибори” в окупованому Криму.
Зазначимо, що ряд країн, таких як Литва, Латвія, Польща, Туреччина та Грузія, підтримали Україну і не визнають “місцеві вибори” в окупованому Росією Криму та Севастополі.
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