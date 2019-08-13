Проведені 8 вересня російською окупаційною владою в Криму незаконні "місцеві вибори" бойкотували більш як 70 відсотків виборців півострова, в тому числі ті, хто п'ять років тому розмахували російським триколором.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Укрінформ.

"Хоч як би не тужилась Москва, більшість жителів тимчасово окупованого Криму дружно бойкотували незаконні вибори місцевих депутатів, проведені російськими окупантами. Примітно те, що до демонстративного бойкоту «виборів» з боку переважної більшості кримських татар і етнічних українців, які відгукнулися на відповідні заклики Меджлісу кримськотатарського народу, до виборчих дільниць не прийшли також багато хто з тих, хто ще 5 років тому розмахував російським триколором на кримських площах" , - повідомив Чубаров.

Коментуючи ситуацію, політик наголосив, що це "виразне неприйняття Росії в окупованому нею Криму".

За його даними, на 18 годину, тобто за дві години до закриття так званих виборчих дільниць у незаконному голосуванні в окупованому Криму взяли участь 28,28% виборців або 418 тисяч осіб з 1,5 мільйона кримчан і жителів Севастополя, які отримали запрошення на "вибори".