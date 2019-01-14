В Ереване 9 сентября стартовала 3-я сессия 7 созыва Национального Собрания Армения .

Передает корреспондент Новости Армении –NEWS.am.

На повестке дня парламента в общей сложность 57 вопросов, не считая еще 6 вопросов, которые получили отрицательное заключение постоянных парламентских комиссий.