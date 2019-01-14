В Ереване стартовала 3-я сессия 7-го созыва Национального Собрания Армения
|13:41 09.09.2019
|Армения
В Ереване 9 сентября стартовала 3-я сессия 7 созыва Национального Собрания Армения.
Передает корреспондент Новости Армении –NEWS.am.
На повестке дня парламента в общей сложность 57 вопросов, не считая еще 6 вопросов, которые получили отрицательное заключение постоянных парламентских комиссий.
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